„Ce tragedie! Cine ar fi putut face așa ceva?”. Comunitatea din Albești este in șoc dupa ce Maria ar fi sfarșit omorata Comunitatea din Albești nu-și poate reveni din șoc, dupa aflarea veștii ca Maria-Silvia Chicaroșa, de doar opt ani, ar fi fost violata și ucisa la marginea unei liziere. Oamenii iși exprima revolta in mediul online și se roaga ca vinovatul sa fie prins de polițiști cat mai repede. „Doamne cata cruzime si rautate poate fi. […] Citește „Ce tragedie! Cine ar fi putut face așa ceva?”. Comunitatea din Albești este in șoc dupa ce Maria ar fi sfarșit omorata in Botosani24.ro .