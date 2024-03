Stiri pe aceeasi tema

- O buzoianca in varsta de 42 de ani a ajuns la spital, dupa ce sarit pe geam de la etajul al patrulea al blocului in care locuia. Femeia fusese agresata și incuiata in casa de concubin, iar singura soluție gasita a fost sa sara pe geam, cu orice risc. S-a intamplat in seara zilei de …

- Polițiștii din Hunedoara au intervenit intr-un bloc din Vulcan, unde șase caini și mai multe pisici erau ținute in condiții groaznice. Oamenii legii au fost sesizați dupa ce unul dintre caini a sarit de la etajul opt și a murit. Proprietarul a fost amendat, iar animalele au fost duse in adapost. Polițiștii…

- O gloata furioasa din Pakistan a acuzat de blasfemie o femeie care purta o rochie imprimata cu caligrafie in limba araba. Ea a fost salvata de polițiștii care a escortat-o in siguranța printre sutele de oameni care s-au adunat in jurul ei. Mai tarziu, femeia și-a cerut scuze, informeaza BBC.

- O femeie de 30 de ani a sarit impreuna cu bebelușul sau de 5 luni, de la etajul 3 al unui apartament dintr-un bloc, situat pe aleea Decebal din Iași, unde s-a produs un incendiu. Potrivit ISU, acesta se manifesta cu flacara deschisa, iar la ajungerea forțelor de intervenție 15 persoane s-au autoevacuat…