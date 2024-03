Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au retinut pentru 24 de ore un barbat de 53 de ani, din Buzau pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie.Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, in seara de 15 martie, banuitul, in urma unor discutii in contradictoriu…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore de politisti dupa ce si-ar fi amenintat si lovit concubina, o femeie in varsta de 42 de ani care, potrivit unei surse apropiata anchetei, ar fi sarit ulterior de la etajul 4 al blocului in care locuia pentru a scapa de agresor, noteaza Agerpres. Potrivit…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore de politisti dupa ce si-ar fi amenintat si lovit iubita, o femeie in varsta de 42 de ani care, potrivit unei surse apropiate anchetei, a sarit de la etajul 4 al blocului in care locuia pentru a scapa de agresor.

- O femeie de 30 de ani a sarit impreuna cu bebelușul sau de 4 luni, de la etajul 3 al unui apartament dintr-un bloc, situat pe aleea Decebal din Iași, unde s-a produs un incendiu. Femeia și copilul, care au cazut de la etaj, au fost preluați, in stare grava, de catre echipajele medicale ale ambulanței.…

- O femeie de 30 de ani a sarit impreuna cu bebelușul sau de 5 luni, de la etajul 3 al unui apartament dintr-un bloc, situat pe aleea Decebal din Iași, unde s-a produs un incendiu. Potrivit ISU, acesta se manifesta cu flacara deschisa, iar la ajungerea forțelor de intervenție 15 persoane s-au autoevacuat…

- UPDATE Din pacate, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Ora 10:45 Pentru o femeie fara adapost, gasita in stop cardio-respirator intr-un loc public, se fac manevre de resuscitare, la UPU Buzau, unde alți doi oameni ai strazii au fost aduși. ,,Pana la acest moment, la…

- Povestea unei femei din California poate fi subiect de film. A supraviețuit dupa ce a ramas blocata cinci zile intr-o mașina cu care s-a prabușit de la 60 de metri. {{724279}}Un trecator a vazut autoturismul cazut in rapa și a dat alarma. Echipele de salvare au venit de urgența și au recuperat-o pe…

- Ora 10:45 Pentru o femeie fara adapost, gasita in stop cardio-respirator intr-un loc public, se fac manevre de resuscitare, la UPU Buzau, unde alți doi oameni ai strazii au fost aduși. ,,Pana la acest moment, la U.P.U. – SMURD au fost aduse 3 persoane gasite in locuri publice. O femeie, in varsta de…