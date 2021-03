Stiri pe aceeasi tema

- Copiii americani cu varsta sub 12 ani vor fi „foarte probabil” vaccinati la inceputul anului 2022, a declarat consilierului Casei Albe pe probleme COVID-19, cunoscutul imunolog Anthony Fauci.Avand in vedere progresul studiilor incepute de mai multe companii care dezvolta vaccinuri, Fauci spune ca cei…

- Copiii americani cu varsta sub 12 ani vor fi „foarte probabil” vaccinati la inceputul anului 2022, a declarat consilierului Casei Albe pe probleme COVID-19, cunoscutul imunolog Anthony Fauci.Avand in vedere progresul studiilor incepute de mai multe companii care dezvolta vaccinuri, Fauci spune ca cei…

- Comisia Europeana nu dorește sa sufere din nou goluri in livrari, crește numarul de doze achiziționate și se pregatește sa autorizeze un nou vaccin in urmatoarele saptamani, cel de la Johnson & Johnson, scrie El Diario, citata de Rador.Vaccinarea contra Covid-19 in lumeProcentul persoanelor complet…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Datele unui test clinic pe doua vaccinuri anti-Covid arata ca varianta coronavirusului identificata pentru prima data in Africa de Sud le reduce capacitatea de a proteja impotriva bolii, subliniind nevoia de vaccinare a unui mare numar de oameni cat mai repede posibil, au spus cercetatorii, relateaza…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, aproape 60.000 de cadre medicale au fost vaccinate in Romania pana miercuri. Cu un al doilea vaccin aprobat de Agenția Europeana a Medicamentului, cel al companiei Moderna,…

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a primit prima doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer. Evenimentul a fost filmat pentru ca populația sa aiba incredere in procedura de vaccinare.Vaccinarea lui Joe Biden anti-COVID a venit la o saptamana dupa ce primele doze de vaccin au fost…