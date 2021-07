Începe vaccinarea anti-Covid a copiilor de peste 12 ani EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma pentru realizarea programarilor urmeaza sa fie optimizata, iar imunizarea se va face in doua doze, la interval de 28 de zile, in toate centrele in care exista vaccin de la Moderna. „Din data de 2 august in Romania se va putea vaccina cu vaccinul de la compania Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

