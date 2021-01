Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, deputatul PNL de Alba a scris duminica, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, ca anul 2021 este anul Congresului PNL in care trebuie aleși lideri puternici și este nevoie „ca de aer” de improspatarea imaginii partidului in contextul in care liberalii au de dus lupte... Articolul Incepe…

- Vicepreședintele PNL, Florin Roman, anunța un an tensionat pentru partid. Acesta scrie pe Facebook ca „2021 este anul Congresului”, iar in partid este nevoie de lideri puternici și de „o improspatare a imaginii”.

- Unul dintre nemulțumiții din PNL din timpul negocierilor cu USR-PLUS și UDMR, Florin Roman, susține într-o postare pe Facebook ca pierderea alegerilor „a învolburat apele în partid” și ca e „nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua împrospatare a imaginii”…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca…

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- In ziua in care insanța judeca una dintre contestațiile privind validarea in funcție, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, scrie pe Facebook despre intalnirile sale cu specialisti din diferite domenii, cu care a discutat despre un plan de combatere a pandemiei de COVID-19, la nivelul…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca iși retrage semnatura de pe inițiativa PSD care ingradește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața, pe Facebook, ca a solicitat retragerea semnaturii sale de pe inițiativa legislativa a PSD…

- Mihai Chirica a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dupa ce mai mulți angajați ai primariei au fost depistați pozitiv. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul reales al Iașiului pe liste PNL spune ca s-a izolat și a delegat atribuțiile viceprimarului. Chirica a spus ca se va intoarce la munca atunci…