Joe Biden, amenințat cu punerea sub acuzare pentru ”abuz de putere”. Gestul care i-a înfuriat pe republicani Joe Biden este amenințat cu punerea sub acuzare pentru ”abuz de putere”. Gestul facut de liderul de la Casa Alba, in urma cu cateva zile, care i-a infuriat pe republicani. Republicanii vor sa-l puna sub acuzare pe Joe Biden. Președintele SUA a oprit un transport de arme catre Israel Saptamana trecuta, Administrația presedintelui american Joe Biden a oprit un transport de arme catre Israel. Prin acest gest de ultim moment, Biden a incercat sa impiedice un asalt la scara larga al israelienilor impotriva orasului Rafah . In acest oraș al enclavei palestiniene, sute de mii de palestinieni s-au refugiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Congresmanul republican Cory Mills a prezentat vineri un articol de punere sub acuzare pentru „abuz de putere” impotriva presedintelui american Joe Biden pentru decizia acestuia de a opri un transport de arme catre Israel, informeaza EFE.

