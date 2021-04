Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea in cabinetele medicilor de familie va incepe de pe 4 mai, a anunțat joi seara, la Digi24, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița. Coordonatorul CNCAV a spus ca o treime din medici au acceptat pana acum sa se implice in campania de vaccinare impotriva COVID-19. „Medicii…

