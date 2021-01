Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de reglementare a medicamentelor din India a aprobat astazi pentru folosirea de urgența vaccinul anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, scrie hotnews .Aprobarea deschide drumul pentru inceperea campaniei de vaccinare in a doua cea mai afectata țara din lume din punct de…

- Margaret Keenan a primit oficial doza completa de vaccin anti-Covid. Femeia are 90 de ani, locuiește la un azil de batrani din Regatul Unit și este prima persoana din lume care a fost imunizata. Femeia a primit acum și a doua doza de vaccin de la Pfizer și BioNTech. Aceasta a primit prima doza la inceputului…

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Luni a inceput campania de vaccinare anti-Covid și in Statele Unite ale Americii. Prima persoana care s-a vaccinat este o asistenta din New York. Asistenta din News York s-a vaccinat cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Vaccinul dezvoltat de cei cei producatori a fost aprobat recent și in SUA.…

- Food and Drug Administration (FDA) a autorizat vaccinul Pfizer/ BioNTech anti-COVID-19 pentru utilizare de urgenta in Statele Unite, iar lucratorii sanitari ar putea incepe sa primeasca dozele saptamana viitoare.

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a salutat duminica momentul ''istoric'' pe care il reprezinta debutul de marti al campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Tara europeana cel mai grav afectata de pandemie, cu peste 61.000…

- Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, relateaza Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest vaccin, trecand in fața unei…