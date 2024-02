Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in mișcarea sindicala din Complexul Energetic Oltenia. Federațiile sindicale din Complexul Energetic Oltenia sunt contestate inaintea debutului negocierilor pentru Contractul Colectiv de Munca. Situația este fara precedent la CEO. Doua dintre organizațiile semnatare ale actualului Contract…

- Protestul este motivat de intenția de micșorarea a salariilor de incadrare cu 5,82%, dar și de faptul ca in bugetul de venituri și cheltuieli din acest an nu sunt prevazute sumele aferente adaosurilor, primelor și indexarea cu rata inflației, care sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca. „Organizarea…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu, a facut public faptul ca in ultimii doi ani compania energetica a pierdut un numar record de salariați specializați in diferite meserii. Dumitru Parvulescu a declarat ca peste 4.000 de specialiști au parasit compania și s-au pensionat.…

- Inspecția Muncii a desfașurat o acțiune de control, in perioada 04.12.2023-05.01.2024, care a avut ca obiectiv identificarea și verificarea agenților economici care desfașoara activitați de comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale in vigoare. La nivel local,…

- ”Societatea Oil Terminal informeaza pe toti cei interesati ca in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1, nr. 1159/21.12.2023 a fost publicat Ordinul A.N.R.M. nr. 343/18.12.2023 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier prin care tarifele…

- Angajații de la CFR au anunțat ca intra in greva. Incepand cu 27 noiembrie, doar o treime din activitatea normala a companiei va fi asigurata! Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, afiliata la Blocul Național Sindical, anunța public ca, incepand cu data de 27 noiembrie 2023, declanșeaza…

- Angajații mai multor instituții din județul Gorj au intrat in aceasta dimineața in greva de avertisment. Sunt in greva pana la ora 10.00 funcționarii din Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, Inspectoratul Teritorial de Munca și Casa Județeana de Pensii. Protestatarii cer majorari de salarii…

- Zeci de angajati ai Ministerului Sanatatii protesteaza, miercuri dupa-amiaza, in fata institutiei, reclamand inechitatile salariale si ”discriminarea” la care sunt supusi in raport cu cei ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), potrivit news.ro.Protestatarii de la Ministerul Sanatatii…