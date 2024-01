Stiri pe aceeasi tema

- Patronul de la pensiunea Ferma Dacilor și doi administratori ai afacerii și-au petrecut noaptea dupa gratii. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii cer, miercuri, arestarea lor preventiva. Intre timp, ancheta este in plina desfașurare. Sunt in continuare multiple semne de intrebare in…

- Procurorii care instrumenteaza dosarul „Ferma Dacilor” transmit, intr-un comunicat de presa, ca nu exclud varianta ca focul sa fi fost pus, susținuta de patronul pensiunii, insa precizeaza ca pana in acest moment nu exista indicii in acest sens. De asemenea, procurorii precizeaza ca șansele victimelor…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor. Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic Ferma Dacilor la momentul tragediei erau legitimați la CSA Steaua și la Școala Sportiva New Stars din București. Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, in timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusa de foști fotbaliști ai…

