Incendiu uriaș în Afumați. Intervin peste 150 de pompieri. O parte a clădirii s-a prăbușit Un incendiu extrem de puternic a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 5.30, la un depozit din localitatea Afumați, Ilfov. Inspectoratul penrtru Situații de Urgența intervine masic, cu peste 150 de pompieri și 25 de autospeciale, insa nu pot patrunde in interior pentru ca flacarile sunt extrem de violente, iar un perete s-a prabușit, existand The post Incendiu uriaș in Afumați. Intervin peste 150 de pompieri. O parte a cladirii s-a prabușit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

