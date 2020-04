Incendiu puternic lângă un spital în care sunt trataţi bolnavii de coronavirus Incendiul puternic s-a produs in curtea unui supermarket, situat la doar cativa metri de Spitalul Municipal Oradea, unde sunt tratate sute de persoane cu coronavirus. Pompierii au actionat cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. „La ora 21.35 am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifesta in curtea unui supermarket. La fața locului au fost mobilizate de urgența echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, cu 3 autospeciale de lucru cu apa și spuma, care au localizat și lichidat incendiul cu operativitate, la ora 21.50",… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

