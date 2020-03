Incendiu la o cladire de birouri in judetul Brasov. Au fost mobilizate forte impresionante la interventie

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni, in apropiere de localitatea Vadu Oii, judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, incendiul se manifesta pe o suprafata foarte mare. Se intervine in momentul de fata cu doua autospeciale de stingere. Datoritaa vantului puternic, incendiul s a extins la o padure tanara.ISU…

- Imaginea zilei, de fapt, Imaginea noptii, o avem din comuna Persani, judetul Brasov, acolo unde in aceasta noapte, in jurul orelor 01.00, a avut loc un grav accident de circulatie soldat cu doua victime.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca un autoturism…

- Situatia la nivel national, centralizata astazi, 13.02.2020, privind unitatile de invatamant inchise integral/partial: In judetul Arges este o unitate de invatamant inchisa partial In judetul Brasov sunt 15 de unitati de invatamant inchise partial In Municipiul Bucuresti sunt 49 de unitati de invatamant…

- Un microbuz de transport public de persoane s-a rasturnat miercuri dimineața in județul Constanța, pe DN 38, la intrarea in Topraisar dinspre Amzacea. Doi dintre pasageri, prinși sub microbuz, au murit. Autoritațile au declanșat planul roșu de intervenție.Din primele informații au fost inregistrate…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 15.01.2020, avand pe ordinea de zi si solicitarea firmei Alessia Pro Trans Spedition SRL de emitere a avizului de oportunitate privind "Elaborare PUZ reglementare teren intravilan situat pe strada Interioara IIIldquo;. Investitorul…

- Se circula cu viteza melcului pe multe drumuri din țara. Unii turiști revin acasa, alții pleaca spre stațiunile montane pentru minivacanța de Anul Nou. Pe DN1, intre stațiunile de pe Valea Prahovei, se formeaza coloane de kilometri. Probleme sunt și in județele Moldovei, unde viscolul face ravagii.…

- Pe o porțiune din Autostrada Soarelui ninge abundent,duminica dimineața, in timp ce pe DN1 și DN7 se circula in condiții de iarna șiin județul Vaslui un TIR a fost blocat din cauza zapezii, anunța centrul Infotrafic.Pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre Bucuresti siFundulea carosabilul este…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la un depozit din localitatea Afumati, judetul Ilfov.Bogdan Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "arde aprox 80 dintr o suprafata de circa patr mii de metri patrati".Oficialul ISU mai spune…