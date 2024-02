Plan roșu de intervenție după un accident grav în județul Constanța, între un autocar și un autoturism Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la fața locului au fost alocate 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare, 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 unitate de terapie intensiva mobila si 1 ambulanța SMURD. In sprijinul forțelor din teren, au fost alocate și 2 ambulanțe aparținand serviciului județean de ambulanța. Din informațiile primite, cele 3 persoane aflate in autoturism necesita ingrijiri medicale, sunt conștiente și cooperante. In autocar se aflau 24 pasageri, dintre care 3 minori și 21 adulți.In urma efectuarii tirajului, niciun pasager din autocar nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

