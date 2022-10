Incendiu în Pasajul Unirii din Capitală, trafic blocat (video) O mașina a luat foc marți dimineața, in Pasajul Unirii din București, circulația fiind blocata. Pasajul este plin de un fum dens iar sistemul de ventilare nu ar funcționa corespunzator, conform martorilor, deși abia a fost dat in folosința, odata cu reabilitarea intregii lucrari. Opt mașini de pompieri intervin iar mai multe ambulanțe sunt prezente la fața locului, pentru a acorda sprijin celor care ar putea avea nevoie (foto Robert Georgescu). „Au fost evacuați toți participanții la trafic. Ventilația la pasaj este facuta pentru untrafic normal. Cand ia foc un autovehicul este normal ca evacuarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- UPDATE Ora 10.20: “Ventilația la pasaj e facuta pentru un trafic normal. Cand o mașina ia foc in interiorul pasajului, e normal ca cantitatea de fum sa fie mai mare, iar evacuarea sa necesite cel puțin jumatate de ora” a declarat prefectul Toni Grebla. “E un incident de trafic, s-a intamplat sa ia foc…

