Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii care au decedat in urma unui accident grav pe o strada in localitatea Moacsa din judetul Covasna, Romani erau tata și fiu, originari din localitatea Copceac, UTA Gazauzia. Barbatul impreuna cu doi fii de ai sai se indreptau spre Germania. In urma imbactului, tatal și fiul cel mai mare a decedat.

- Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr-un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila. "Cetatenii romani sunt angajati ai aceleiasi companii…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Vulturești, au intervenit luni cu 4 autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Merești, comuna Vulturești. ...

- Un accident grav cu români a avut loc în Germania: un vehicul înmatriculat în România si condus de un român în vârsta de 38 de ani a intrat în coliziune frontala cu

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite. O persoana este ranita grav, iar alti pasageri au suferit rani usoare sau...

- Incident teribil pe circuitul Paul Ricard inaintea Mareliu Premiu al Frantei la Formula 1. In timpul antrenamentelor, monopostul lui Marcus Ericsson a luat foc. Totul s-a intamplat cu cateva minute inaintea finalului primei sedinte de antrenamente libere.

- Incident de securitate in Olanda: o camioneta a intrat in mulțime, la un festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Germania. Un om a murit, trei au fost grav raniți, iar șoferul a fugit de la locul faptei.