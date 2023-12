Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…

- Andreea Bumbac, jandarmerița prinsa de polițiști in luna noiembrie cu cocaina, s-a intors la munca, adica la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei. Ea ar putea scapa de raspunderea penala deoarece ar fi avut o cantitate prea mica de droguri. In noiembrie, Andreea Bumbac a fost prinsa cu droguri…

- Un polițist de la un penitenciar de langa București a fost prins de un echipaj al Jandarmeriei cu doua pliculețe cu substanța alba asupra lui, la un concert, in noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Prafurile, despre care exista suspiciunea ca ar fi cocaina, au fost trimise la laboratorul specializat al…

- Andreea Catalina Bumbac, jurista Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, prinsa cu droguri in poșeta, a facut primele declarații legate de incident. Ea nu recunoaște și da vina pe o prietena. „Tot ceea ce s-a intamplat, tot ceea ce pot sa va spun este ca doar am fost omul nepotrivit, in momentul…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, primește consiliere psihologica dupa episodul cu drogurile, cand a fost prinsa cu pliculețele in geanta. Ea era la serviciu luni cand in presa a aparut știrea. A avut o cadere nervoasa și i s-a…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei a fost prinsa cu droguri in poșeta, in timpul unui control de rutina in trafic, in București. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe cu un praf alb, despre care anchetatorii banuiesc ca ar…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- Politistii si procurorii fac, marti dimineața, 12 perchezitii intr-un dosar care vizeaza, intre altele, introducerea de droguri in Penitenciarul Jilava. Gruparea actiona in Bucuresti si Ilfov si a fost constituita de trei persoane, ulterior aderand alti sase suspecti. Liderul, unul dintre fiii lui Sile…