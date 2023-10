Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a pledat joi nevinovat la o acuzație penala legata de incercarile sale de a modifica rezultatul alegerilor din 2020 din Georgia, potrivit unui document depus la tribunal citat de Reuters.Pledoaria inseamna ca Trump, favorit pentru nominalizarea republicana…

- Fostul presedinte Donald Trump a strans aproape 20 de milioane de dolari in ultimele trei saptamani, o perioada care coincide cu inculparea sa in dosare federale legate de afirmatiile sale false potrivit carora alegerile din 2020 i-au fost furate, a declarat sambata purtatorul de cuvant al campaniei…

- Fostul lider de la Casa Alba urmeaza sa se predea, potrivit ințelegerii cu autoritațile juridice, in cadrul procesului intentat fața de intervenția in alegerile prezidențiale din 2020. Donald Trump merge la inchisoarea Fulton, din Georgia, pentru a se preda.

- Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o inchisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a infrunta acuzatiile legate de actiunile pe care este acuzat ca le-a facut pentru a rasturna pierderea in alegerile din 2020 a fostului presedinte al SUA, potrivit…

- Fostul presedinte Donald Trump planuieste sa se predea justitiei pentru proces joi, la inchisoarea tribunalului comitatului Fulton din Atlanta, statul Georgia, a informat luni CNN, citand surse, informeaza marti Reuters, potrivit g4media.ro. Data a fost stabilita luni, in timpul negocierilor cu biroul…

- Marți, lui Trump i-au fost comunicate 13 capete de acuzare pentru infracțiuni, printre care șantaj și incalcarea juramantului, printre altele.Acestea se axeaza pe incercarile sale de a convinge oficiali de stat sa anuleze rezultatul alegerilor din 2020 din SUA, pe numirea a 16 electori "supleanți" care…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…