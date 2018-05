Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a calificat marti situatia din Orientul Mijlociu drept "exploziva" si a criticat SUA pentru actiunile unilaterale in regiune, precum si Israelul pentru - ceea ce a spus el - un nivel nejustificat de violenta, potrivit Reuters. Mii de locuitori…

- Statele Unite si-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, luni, in cadrul unei ceremonii la care presedintele american, Donald Trump, nu a fost prezent. Fiica sa Ivanka si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au fost cei care au dezvelit sigla oficiala a noii ambasade…

- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump, si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au dezvelit luni sigla oficiala a noii ambasade a Statelor Unite la Ierusalim in cadrul ceremoniei la care presedintele Trump a promis, intr-un mesaj video, ca SUA raman angajate in procesul…

- Printre oaspeti s-au aflat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, si fiica si ginerele presedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump si Jared Kushner.Israelul a comunicat ca la receptie au fost invitati reprezentanti ai tuturor celor 86 de tari care au misiuni diplomatice in aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost duminica seara gazda unei receptii la ministerul de externe al Israelului, in ajunul mutarii la Ierusalim a ambasadei Statelor Unite, relateaza Reuters. Foto: (c) ABIR SULTAN / EPA Printre oaspeti s-au aflat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin,…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…