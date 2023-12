Încă 300 de mașini și 4 elicoptere pentru polițiști. Predoiu: „Dacă vrem o Poliţie puternică, trebuie să investim” Patru elicoptere pentru supravegherea traficului rutier si 300 de noi autospeciale au intrat in dotarea Poliției. Prezent sambata la evenimentul de prezentare a tehnicii achizitionate in cadrul proiectelor Helipol si Sistem mixt mobil de supraveghere a traficului rutier ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a declarat ca Politia devine mai puternica si siguranta cetateanului este consolidata, […] The post Inca 300 de mașini și 4 elicoptere pentru polițiști. Predoiu: „Daca vrem o Politie puternica, trebuie sa investim” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost dotata cu patru elicoptere pentru supravegherea traficului rutier si cu 300 de noi autospeciale, iar ministrul Catalin Predoiu a fost prezent sambata, la evenimentul de prezentare a tehnicii achizitionate in cadrul proiectelor Helipol si Sistem mixt mobil de supraveghere a traficului…

- Articolul VIDEO Municipiul Buzau are, incepand de luni, un sistem inteligent de fluidizare a traficului rutier se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Buzau a implementat in premiera un proiect ultramodern pentru fluidizarea traficului rutier din municipiu. Investiția de peste 5 milioane…

- Primarul municipiului Baia Mare Catalin Chereches, condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare si dat in urmarire, a iesit din tara vineri la ora 7.49, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude, a anuntat sambata chestor de politie Victor Stefan Ivascu, seful Politiei de Frontiera.…

- Conducerea Politiei judetului Dambovita anunta ca, in perioada urmatoare, politistii rutieri vor actiona in trafic nu cu autospecialele care poarta insemnele institutiei, ci cu masini neinscriptionate. Masura a fost luata, susțin șefii IPJ, pentru prevenirea accidentelor grave. ”Pentru prevenirea producerii…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a reorganizat Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, așa cum a anunțat imediat dupa producerea tragediei de la 2 Mai, cand drogatul Vlad Pascu a fost lasat de polițști sa plece, deși fusese prins cu o țigara cu canabis, iniante de a comite accidentul. IPJ…

- Un șofer ucrainean de autocistena a fost filmat in timp ce conducea in zig-zag pe Autostrada A2. Poliția a fost anunțata, prin apel la 112, de ceilalți participanți la trafic. In cele din urma, barbatul a fost tras pe dreapta intr-o parcare. Oprit de politisti cu ajutorul celorlalti soferi care au…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede obligatia Politiei de Frontiera de a verifica informatiile din cazierul judiciar in cazul persoanelor care insotesc minori. Proiectul modifica art. 31 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor…

- Un caine a fost surprins de radarul la volan unei mașini care conducea cu viteza. Imaginea a produs șoc in randul Poliției din Slovacia, potrivit Antena 3. In #Slovakia, the owner of a vehicle was fined after their dog was caught behind the wheel by a speed camera. pic.twitter.com/BPoPTMyaTf — EHA News…