- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de canicula valabil pentru zilele de 28, 29 și 30 august in mai multe zone din țara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 37 de grade, anunța meteorologii.

- Canicula va persista in weekend, in estul, sudul si vestul tarii, iar temperaturile vor ajunge pana la 36 de grade, potrivit unei avertizari Cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. La Iasi se vor inregistra 33 de grade Celsius. „Vineri, sambata si duminica (26, 27, 28 august) valul…

- Trei județe din vestul țarii sunt vineri sub avertizare cod portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de ploi abundente pana luni dimineața. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben pentru val de caldura si…

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe, pana vineri: Temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade ALERTA METEO: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe, pana vineri: Temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Administrația Naționala de Meteorologie…

- Vestul si sudul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla marti sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Marti, 26 iulie, in Banat, Crisana, Oltenia si local in Muntenia si vestul Transilvaniei si al Maramuresului…

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura…