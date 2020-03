Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 37 de ani, ambii din judetul Timis, precum si alte patru persoane din alte judete ale tarii, urmeaza sa fie externati, joi seara, din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost declarati vindecati de coronavirus. Numarul celor vindecati…

- Primaria municipiului Deva isi va relua activitatea din data de 18 martie, dupa ce in institutie s-a facut dezinfectie. In continuare, primarul Florin Oancea se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce a fost infectat cu coronavirus in timp ce a participat…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata live pe Facebook, ca primaria va cumpara in perioada imediat urmatoare mai multe echipamente de care Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara are nevoie pentru a-i trata pe cei afectați de coronavirus. Astfel,…

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre o femeie si un barbat de 38, respectiv 47 de ani.

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.