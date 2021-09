Stiri pe aceeasi tema

- Criza de materii prime din sectorul manufacturier al Germaniei, cea mai mare economie europeana, se intensifica. In august, 69,2% din companiile industriale germane s-au plans de probleme legate de pro­curarea de produse intermediare si materii prime, releva un sondaj al institutului ifo. Noul…

- Comisia Europeana, care lucreaza la un proiect de lege ce ar impune producatorilor de telefoane o perioada de cinci ani in care sa livreze update-uri de securitate, a primit o noua propunere, mai stricta, din partea Germaniei. Astfel, guvernul federal al Germaniei vine cu doua conditii. Prima este ca…

- Autoritatile din nordul Germaniei au facut apel la mii de oameni sa se vaccineze din nou, dupa ce o ancheta a politiei a constatat ca o asistenta medicala de la Crucea Rosie i-ar fi „vaccinat” cu o solutie salina. Asistenta este suspectata ca a injectat solutie salina in bratele oamenilor in loc de…

- O explozie deosebit de violenta, de origine necunoscuta a avut loc marți, 27 iulie, la un sit de companii chimice din Leverkusen, in vestul Germaniei, in Renania de Nord-Westfalia. #Germany An #explosion at an industrial park for chemical companies shook the #German city of Leverkusen on Tuesday, sending…

- Germania a confirmat mai multe cazuri de pesta porcina africana in interiorul a doua ferme de porci, reprezentand prima data cand boala s-a raspandit de la mistretii salbatici din tara, intr-o potentiala lovitura pentru exporturile principalului producator din Europa, relateaza Bloomberg. Pesta…

- In urma inundațiilor provocate de ploile abundente care au lovit vestul Germaniei, cel puțin 80 oameni au murit și cateva sunte sunt dați disparuți. Autoritațile spun ca in ultimii 100 de ani nu s-au mai confruntat cu astfel de inundații.

- In urma inundațiilor provocate de ploile abundente care au lovit vestul Germaniei, cel puțin 19 oameni au murit și aproape 100 sunt dați disparuți. Autoritațile spun ca in ultimii 100 de ani nu s-au mai confruntat cu astfel de inundații.