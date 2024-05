Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala 2024 In perioada 13-29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023-2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi, anunta Ministerul Educatiei Nationale . Clasa a II-a Evaluarea competentelor fundamentale…

- Sesiunea de evaluari nationale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a incepe luni. Peste 500.000 de elevi urmeaza sa sustina examene la limba romana, matematica si stiinte ale naturii si la limba materna. Durata alocata rezolvarii este de 30 de minute pentru fiecare test in cazul elevilor…

- Probele de verificare a cunoștințelor de limba moderna pentru admiterea in anul școlar 2024-2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor avea loc in perioada 21-23 mai. In acest context, am discutat cu prof. Ciprian Cucuiat, inspector școlar pentru limbi moderne, la Inspectoratul…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…

- Județul Ilfov, cu rezultate peste media naționala la simularea EN, la Limba și literatura romana Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Ilfov a comunicat informații privind modul in care a fost organizata evaluarea digitalizata a lucrarilor la simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a, dar și rezultatele…

- Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana.Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii.Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe data de 7 martie proba scrisa de Limba si literatura materna.Rezultatele vor fi comunicate pe…

- Astazi, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii naționale a examenului de Bacalaureat pentru elevii care finalizeaza ciclul liceal. In județul Dolj , in urma desfașurarii probei scrise la Limba și literatura romana, procentul de prezența este de 90,5% ( 3697 elevi…

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut in februarie simularea la Evaluare Naționala 2024, iar rezultatele au fost mult sub așteptari. Aproape 60% dintre elevi au luat note sub 5 la matematica. La Romana, note sub 5 au luat aproape 43.000 de elevi, adica 23% dintre elevii care au dat examen. Urmeaza acum…