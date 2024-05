Dispensar modern la Cristur Administrația locala din Deva a demarat procesul de licitație pentru contractul ce vizeaza serviciile de proiectare și execuție lucrari pentru un nou dispensar medical in satul Cristur din municipiul Deva. Cu o valoare estimata de 2.285.500 de lei, obiectivul investiției este imbunatațirea și asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii comunitații. Hotararea Consiliului Local Deva nr. 282/2023 a validat aceasta investiție, stabilind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prin documentația tehnico-economica faza D.A.L.I. Aceasta documentație… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

