- AJOFM Galați nu a platit subvenția unei societați pe motiv ca banii se achita in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru șomaj. Judecatorii au stabilit insa ca la subvenție au dreptul toate firmele care indeplinesc condițiile și depun o cerere in termenul legal.

- Guvernarea PSD și-a respectat promisiunea ca unul dintre motoarele economiei sa fie reprezentat de nivelul susținut al investițiilor. Ca sunt bani din surse interne sau ca sumele vin din afara țarii, un nivel ridicat al investițiilor inseamna noi afaceri, noi locuri de munca (mai ales, locuri de munca…

- Numarul persoanelor angajate a crescut cu 0,3% in zona euro și cu 0,2% in UE in trimestrul al patrulea din 2023, comparativ cu trimestrul anterior. In trimestrul al treilea din 2023, ocuparea forței de munca crescuse cu 0,2% in ambele zone. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, ocuparea…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, il acuza pe actualul, Alin Nica, ca „se lauda cu munca altora” și ca ar fi putut sa se ocupe de modernizarea „celor nici 7 km” dintre Șag și Sanmihaiu Roman inca de acum patru ani.

- IWG, cel mai mare furnizor mondial de soluții pentru munca hibrida, are ca obiectiv deschiderea a 1000 de noi locații la nivel global, pe fondul creșterii semnifcative a cererii din partea companiilor și angajaților care cauta spații pentru munca hibrida. Pe parcursul anului 2023, IWG aproape și-a dublat…

- Jose Mourinho (61 de ani) a pierdut recent procesul cu autoritațile fiscale din Spania și a fost inștiințat ca trebuie sa inapoieze o suma importanta de bani statului spaniol. In plus, managerul portughez va trebui sa plateasca și o amenda, susține relevo. Demis in urma cu aproximativ o luna de catre…

- AJOFM Dambovița informeaza persoanele interesate sa se angajeze, ca au la dispoziție in aceasta saptamana 220 de locuri de munca vacante, din care 186 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Pentru persoanele din aceasta categorie sunt disponibile posturi de lacatuș mecanic, agent securitate,…

- Eliminarea impozitului de 10% pentru concediile medicale, votata in unanimitate la comisii. Nicoleta Pauliuc a anunțat pe Facebook ca amendamentul propus alaturi de colegii din PNL a fost aprobat de comisiile reunite de Munca și Buget – Finanțe din Senat. „Putina alinare si dreptate. Amendamentul pe…