Costa Rica, celebrul paradis ecologic, iși redefinește identitatea și angajamentul fața de protecția și respectul faunei salbatice, odata cu inchiderea ultimelor gradini zoologice publice din țara. Sambata, sub ochii atenți ai polițiștilor, mediciilor veterinari și funcționarilor guvernamentali, aproximativ 300 de animale au fost transferate in centre de reabilitare, intr-o mișcare care marcheaza sfarșitul unei ere […]