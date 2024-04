Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat faptul ca prin noua Lege a Pensiilor, romanii care au avut un stagiu de cotizare de peste 35 de ani si au muncit pe salariul minim, vor primi o crestere semnificativa a pensiilor. Ar fi vorba de o suma de peste 1000 de lei, potrivit stiripesurse.ro."Stiti…

- O anumita categorie de romani va primi intre 800 lei si 1.000 lei in plus la pensie. Ministrul Muncii a oferit mai multe detalii vis-a-vis de acest subiect. Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii, a adus o veste imbucuratoare pentru pensionarii care și-au dedicat ani intregi lucrand la salariul minim…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le aduce vesti bune pensionarilor. Autoritatile au demarat deja procesul de recalculare a pensiilor, iar romanii vor primi instiintari oficiale, in perioada urmatoare. Oficialul a punctat ca, din estimarile Casei Naționale de Pensii Publice, vor primi pensii…

- Odata cu implementarea noii legi a pensiilor, s-a starnit un val de discuții in spațiul public privind posibilitatea ca romanii sa se pensioneze mai devreme fara a suferi penalizari. Potrivit prevederilor acestei legi, exista doua categorii de romani care pot beneficia de pensionare anticipata. Prima…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor. Oficialul a venit cu un nou exemplu de situație care se va schimba odata cu noua lege a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre pensiile care cresc cu 80%, dupa recalcularea adusa de noua lege…

- In ședința de astazi a Guvernului au fost aprobate Normele de Aplicare pentru Legea nr. 360/2023. Astfel se va putea incepe efectiv recalcularea tuturor pensiilor din Romania. Acest instrument legislativ fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Pensia de urmaș se ofera in anumite condiții, fiind influențata de diverși factori, inclusiv durata casatoriei. Casa Naționala de Pensii Publice a venit cu clarificari cu privire la condițiile pe care soțul supraviețuitor trebuie sa le indeplineasca pentru a primi pensia de urmaș. Iata care sunt acelea!…