Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le aduce vesti bune pensionarilor. Autoritatile au demarat deja procesul de recalculare a pensiilor, iar romanii vor primi instiintari oficiale, in perioada urmatoare. Oficialul a punctat ca, din estimarile Casei Naționale de Pensii Publice, vor primi pensii mai mari aproximativ 3 milioane de pensionari. Plicuri cu pensiile recalculate, in mai […] The post Acesta e plicul pe care il asteapta toti pensionarii, in posta! Cand va ajunge la ei first appeared on Ziarul National .