Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj și-au trecut in cont o noua victorie, a 28-a in actuala ediție de campionat. Intr-un joc din etapa a 1 a Ligii a IV-a Timiș, CSM Lugoj s-a impus cu 7-1 pe terenul formației CS Gloria Moșnița Noua, prin golurile semnate de: Andrei Rus (min. 4), Dan Silaghi (min.…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au caștigat și partida disputata la mijlocul acestei saptamani, contand pentru etapa a 29-a a Ligii a IV-a Timiș. Formația lugojeana s-a impus cu 2-0 pe terenul ocupantei locului trei in clasament, CS Sanandrei – Carani, prin golurile marcate de Ioan Mihoc,…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au caștigat și partida din etapa a 28-a a Ligii a IV-a Timiș. CSM Ligoj s-a impus, pe teren propriu, cu 3-0 in partida CS Comloșu Mare, prin golurile reușite de Beniamin Dobra (min. 31) și Ioan Mihoc (min. 88 și 89). In clasament, CSM Lugoj se afla pe locul…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj și-au trecut in cont cea de-a 21-a victorie in actuala ediție a campionatului Ligii a IV-a Timiș. Intr-un joc contand pentru etapa a 23-a, CSM Lugoj s-a impus cu 3-1 pe terenul formației CS Unirea Sannicolau Mare. Folurile formației din Lugoj au fost marcate…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj nu au avut nicio emoție in jocul disputat pe teren propriu cu AS Gelu, contand pentru etapa a III-a a returului Ligii a IV-a Timiș. Formația lugojeana a deschis scorul inca din minutul 5, prin Dan Silaghi, apoi, in repriza secunda, și-a marit avantajul prin golurile…

- In cea de-a doua etapa a returului Ligii a IV-a Timiș, fotbaliștii de la CSM Lugoj au obținut o noua victorie categorica: 7-0, in deplasare, cu AS FC Unirea Jimbolia. Golurile formației din Lugoj au fost marcate de: Andrei Rus (min. 11 – din penalty și min. 22), Dan Silaghi (min. 28),…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au inceput, cu o victorie la scor, returul campionatului Ligii a IV-a Timiș. In etapa a 20-a, prima a returului, formația lugojeana a invins, pe teren propriu, cu 10-0 (5-0), formația Avantul Topolovațu Mare, aflata pe ultimul loc in clasament, cu doar 6 puncte.…