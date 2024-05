Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat ca decizia Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti privind inregistrarea Acordului de desfiintare a protocolului de constituire a Aliantei Electorale PSD-PNL la nivelul Capitalei respecta legea. Liderul social-democratilor a adaugat „partidul imediat…

- Deputatul neafiliat Claudiu Chira a afirmat, luni, ca ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „nu stie si nu intelege nimic”, adaugand ca „inconstient de dezastrul pe care il genereaza fermierilor si agriculturii”, premierul Marcel Ciolacu il tine pe acesta la minister. „Ministrul Barbu nu stie si nu…

- Deputatul neafiliat Claudiu Chira a afirmat, luni, ca ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „nu stie si nu intelege nimic”, adaugand ca „inconstient de dezastrul pe care il genereaza fermierilor si agriculturii”, premierul Marcel Ciolacu il tine pe acesta la minister. „Ministrul Barbu nu stie si nu…

- Curtea Constitutionala a Romanieia a respins marți, 19 martie, sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei pe legea adoptata in decembrie 2023 de PSD și PNL, potrivit careia evaziunea mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi, decat in anumite condiții, au declarat surse pentru Libertatea, informație…

- Partidul REPER acuza PNL și PSD ca „pregatesc un atac major la democrație” și ca Marcel Ciolacu va semna Ordonanța Comasarii și va face modificari majore in Legea privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European, astfel incat „partidele noi sa nu aiba reprezentanți in secții,…

- Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor sa ceara demiterea ministrului Barbu. In plus, se pregatește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianța politica PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European. Liderii PNL și PSD sunt in biroul președintelui…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), liberalul Ionut Lupu, a fost demis marti seara, 20 februarie, de ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, „din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem”, potrivit explicației…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a reușit sa-l zdrobeasca pe șeful lui, Marcel Ciolacu, dupa ce a dezvaluit ca tirurile din Ucraina nu erau supuse controalelor la intrarea in țara. Afirmația a venit la scurta vreme dupa ce premierul susținuse cu tarie ca toate transporturile de cereale din țara…