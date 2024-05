Metoda ”Accidentul”, la un alt nivel! Își înșela victimele direct din penitenciar Un barbat a orchestrat o inșelaciune de la inchisoare, folosind metoda cunoscuta sub numele de „Accidentul”. Acesta, aflat in detenție la penitenciarul Gherla, s-a prezentat drept medic și a sunat persoane in varsta, solicitandu-le bani sub pretextul ca rudele lor au fost implicate intr-un accident rutier. Pentru a aduna sumele, individul s-a folosit de ajutorul […] The post Metoda ”Accidentul”, la un alt nivel! Iși inșela victimele direct din penitenciar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

