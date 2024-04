Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Comisiei Europene deruleaza o vizita la București in perioada 18-21 martie, iar discuțiile se axeaza pe situația fiscala a Romaniei, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și o noua scadere a pragului la microintreprinderi. Deși Romania sta pe…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…

- Joi dimineața, Comisia Europeana va susține o declarație in fața eurodeputaților pe tema restituirii tezaurului romanesc, insușit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. O rezoluție conexa va fi adopta in timpul sesiunii de vot de joi la pranz (intervalul 12.00-14.00 ora locala, 13.00-15.00…

- In lupta cu foametea care duce la pierderea de vieți, UE a anunțat deschiderea unui coridor maritim duminica pentru transportul ajutoarelor umanitare din Cipru catre Gaza, anunța The Guardian, citata de Agerpres.„Suntem foarte aproape de deschiderea acestui coridor, cu putin noroc, in aceasta duminica'',…

- Hezbollah spune ca Israelul va plati „prețul” pentru uciderea a cel puțin 10 persoane, inclusiv cinci copii, in sudul Libanului, cea mai mortala zi pentru civilii libanezi in patru luni de ostilitați peste granița libaneza-israeliana. „Inamicul va plati prețul pentru aceste crime”, a declarat politicianul…

- Scot Pollard, 48 de ani, fost campion in NBA cu Boston Celtics in 2008, se afla in spital unde așteapta un miracol: are nevoie de un transplant de inima. Situația americanului e una chiar mai delicata decat de obicei. Scot are nevoie de o inima mai mare decat in mod normal. Inalt de 2,11 m și cu o greutate…

- Ministrul ucrainean al apararii Rustem Umerov l-a suspendat pe un oficial de rang inalt in timp ce autoritatile investigheaza suspiciuni de coruptie in achizitia de arme, a anuntat vineri ministerul sau, relateaza Reuters.Toomas Nahkur, care a condus departamentul pentru politica tehnica si dezvoltarea…

- Situația fermelor din Romania este una tragica. Aproape un sfert din fermele romanești sunt in faliment, in mare parte din cauza ,,politicii pe care o facem la nivel european, dar si a politicii de distributie pe care o avem la nivel national”, potrivit presedintelui Ligii Asociatiilor Producatorilor…