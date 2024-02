Pașii inapoi facuți de Comisia Europeana, in aplicarea restricțiilor aberante din sectorul agricol, nu au reușit sa opreasca protestele fermierilor, ci dimpotriva. Acestea s-au extins in aproape toata Europa și, luand exemplul francezilor, fermierii au trecut la blocarea totala a autostrazilor și a granițelor, fara autorizație (!). Amanarea reducerii subvenției la motorina, anunțata doar in […] The post Europa fierbe. Agricultorii nu dau doi bani pe ce zice Ursula first appeared on Ziarul National .