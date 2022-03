Stiri pe aceeasi tema

- „Lotul 1 din Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitesti va fi deschis inainte de Paste! Acest lot va rezolva inclusiv problema aglomeratiei din orasul Bals. In scut timp va fi deschis si lotul 2 al aceluiasi Tronson, care va duce la eliminarea blocajelor din Slatina. Vorbim de 40 de km de drum modern…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca nu a putut interveni in licitatia pentru tronsonul de 10 kilometri al autostrazii Lugoj-Deva, licitatie care a fost anulata din cauza unor neconformitati legate de oferta firmei.

- Garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiatii din Ucraina, potrivit ministerului transporturilor. „CFR sprijina si acum. S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci garnituri de tren zilnic. Pe fiecare din aceste…

- Procentul de realizare a investiției pe lotul 1 din Autostrada Sibiu – Pitești a ajuns la 62%, a anunțat vineri deputatul PNL de Sibiu Raluca Turcan, cu ocazia unei vizite pe șantier. Potrivit acesteia, constructorul Porr are in prezent mobilizați 388 de muncitori și 122 de utilaje pe acest tronson…

- Licitatia pentru constructia sectorului Margina - Holdea din autostrada Lugoj - Deva continua! Contestatia firmei Aktor a fost astazi definitiv respinsa de Curtea de Apel Bucuresti. Aceasta decizie favorizeaza continuarea licitatiei pentru contractul necesar proiectarii si executiei sectiunii lipsa…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, miercuri, ca licitatia pentru constructia sectorului Margina – Holdea din Autostrada Lugoj – Deva continua, dupa ce contestatia depusa de firma Aktor a fost definitiv respinsa de Curtea de Apel Bucuresti. ”Licitatia pentru constructia sectorului…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania, vicepremierul Sorin Grindeanu, a raspuns, recent, intrebarii cu tema "Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Targu Mureș – Targu Neamț, parte din Autostrada Unirii A8 predat incomplet la al treilea termen" formulata in data de 8 decembrie 2021…

- Sibiu – Pitești, sub lupa ministrului Transporturilor Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu, a anunțat ca a discutat pana acum cu responsabilii din CNAIR despre proiectele pe aflate in derulare și in pregatire și ca dorește sa urmareasca periodic evoluția acestora. O atenție deosebita…