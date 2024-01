Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 ianuarie 2024, a revenit la Ploiești și FC Petrolul, fiind și prezentat pe siteul oficial al clubului gazarilor, in aceeași zi, Christian Irobiso, atacantul-golgheter regretat la vanzarea lui de anul trecut de unii dintre suporteri, dar și dimpotriva de catre alții. Marcator de baza și la Petrolul,…

- Petrolul s-a impus in fața lui Dinamo cu scorul de 1-0, pe „Ilie Oana” din Ploiești, grație golului marcat cu zece minute inainte de final de brazilianul Jair. Pe o vreme geroasa, peste 7000 de spectatori au fost prezenți in tribunele stadionului „Ilie Oana” din Ploiești pentru a asista la unul dintre…

- Adrian Mutu a fost inlaturat de pe banca echipei Neftci Baku din Azerbaidjan, o mișcare care nu a surprins deloc, deoarece fanii alb-negrilor, ai celui mai important club azer pana la apariția in prim plan a celor de la Qarabag, solicitau insistent demiterea Brilianului, care din punctul lor de vedere…

- Petrolul și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Florin Parvu, antrenorul „lupilor galbeni”, a fost implicat intr-o contra cu suporterii dupa meci. Imediat dupa fluierul final, mai mulți suporteri ai gazdelor l-au admonestat pe Florin Parvu. Antrenorul a raspuns, iar un…

- Seniko Doua (22 de ani), fundașul dreapta de la Petrolul, va pleca in MLS in perioada de mercato din iarna. Ivorianul e al doilea jucator care pleaca din Superliga in SUA in perioada de transferuri din iarna. Primul este Enes Sali, vandut de Farul la FC Dallas, pentru aproximativ 3 milioane de euro.…

- George Marin Surprins și nu prea de poziția primita de Iustin Raducan – vezi antecedentul Musi, la Craiova – aparatul cu Raze Pix l-a luat in colimator pe cel care indeplinea regula Under 21. Dupa cum rezulta și din tabel, Raducan nu s-a intalnit prea des cu mingea, dar asta nu inseamna ca nu a cautat-o.…