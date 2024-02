Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai aprinsa faza a etapei, petrecuta in prelungiri la Petrolul - CFR 1-2, a declanșat furia jucatorilor ploieșteni. Imediat dupa fluierul final, aceștia au “tabarat” pe arbitrul Radu Petrescu, cerandu-i insistent explicații pentru faza de la golul lui Deac. Reporterii GSP prezenți la Ploiești au…

- CFR Cluj a caștigat partida disputata sambata la Ploiești cu Petrolul. Oaspeții au inscris golul victoriei in prelungirile partidei. Meciul a facut parte din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul, scor 2-1, printr-un gol marcat de Ciprian Deac in prelungiri. „Lupii galbeni” au facut scandal, au cerut un fault in atac, dar „centralul” Radu Petrescu a validat reușita. Fostul arbitru Constantin Zotta spune ca decizia a fost corecta. In minutul 90+4, Peter Michael…

- Sambata, 20 ianuarie 2024, pe arena Ilie Oana, la Ploiești, FC Petrolul a avut programat derbiul cu Dinamo de la ora 20.00, pe un ger care – vorba colegului de breasla și prietenului Mihai Ioachimescu – nici nu se putea respira bine, daramite juca fotbal. A fost ca și vara cand ești programat, pe aproape…

- Conducerea lui Dinamo a acuzat in termeni duri tratamentul primit la Ploiești, de catre cei de la Petrolul. Șefii lui Dinamo au primit un singur scaun in loja in care stau, pe „Ilie Oana”, iar aceștia susțin ca sala respectiva nu e incalzita. VIDEO cu sala primita de dinamoviști. Șefii lui Dinamo, scandalizați…

- Zeci de materiale pirotehnice din diverse categorii au fost depistate pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti inaintea inceperii meciului dintre echipele ACS Petrolul 52 si SC Dinamo 1948, din SuperLiga Romaniei.

- Transferat cu surle si trambite de la FC Arges in urma cu un an, contra sumei de 650.000 de euro, Alexandru Isfan nu a reusit sa se impuna la Universitatea Craiova. Evolutiile lui slabe au facut ca publicul din Banie sa-si piarda rabdarea cu el si sa-i conteste valoarea. Acum nici conducatorii nu-l…

- Petrolul și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Florin Parvu, antrenorul „lupilor galbeni”, a fost implicat intr-o contra cu suporterii dupa meci. Imediat dupa fluierul final, mai mulți suporteri ai gazdelor l-au admonestat pe Florin Parvu. Antrenorul a raspuns, iar un…