In ziua de Boboteaza la Catedrala Mitropolitana din Iasi se vor oficia 2 slujbe la ore diferite

- Cei care vor dori sa ia Agheasma Mare de Boboteaza vor trebui sa se aseze pe doua randuri. Va exista si un rand separat al credinciosilor care doresc sa se inchine la Sfanta Cuvioasa Parascheva.

- Peste 10.000 de litri de apa sfintita, dar si 5.000 de sticle de jumatate de litru, sunt pregatite de Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru credinciosii care vor fi prezenti de Boboteaza la slujba organizata la catedrala ieseana. La Catedrala Mitropolitana din Iasi, sfintirea apei se va savarsi vineri,…

- La Catedrala Mitropolitana din Iași, Sfanta Liturghie din ziua praznuirii Botezului Domnului (Boboteaza) va fi oficiata in ziua de 6 ianuarie (vineri) in doua locații diferite din incinta Ansamblului Mitropolitan, la altare diferite, cu incepere de la ore diferite, astfel: in incinta „Eclesia” din Muzeul…

- Manifestarile religioase organizate de Mitropolia Moldovei si Bucovinei de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2022 au adus la Iasi un numar record de pelerini, comparativ cu anii de dinaintea pandemiei.Jandarmeria sustine ca, in total, peste 340.000 de persoane au participat la manifestarile organizate…

- Duminica dimineața, 16 octombrie 2022, in jurul orei 06.00, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata in procesiune și așezata inapoi in Catedrala Mitropolitana. Credincioșii care vor sa se inchine la moaștele Sfintei, sunt așteptați de acum la baldachinul din interiorul sfantului…

- Peste 200.000 de credinciosi au trecut pana vineri prin fața raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, fiind cea mai mare afluenta de oameni de la inceputul pelerinajului religios de la Catedrala Mitropolitana din Iasi, transmite News.ro. Potrivit jandarmilor, 202.000 de oameni au trecut pe la…

- Sfanta Liturghie va fi oficiata vineri, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, de la ora 9.00, pe podiumul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Iași de Inaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

- La primele ore ale dimineții, sambata, 8 octombrie 2022, soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane ieșene, avandu-l in frunte pe Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, au inalțat rugaciuni și au participat la procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva…