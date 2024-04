Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Banca Regionala Pentru Alimente anunța deschiderea unui apel catre tinerii din Turda pentru a se alatura echipei de voluntari in cadrul programelor educaționale de combatere a risipei alimentare. Cu o dorința puternica de a educa și de a face o schimbare pozitiva in comunitate, Asociația cauta…

- Reprezentantii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica – ICJ Bucuresti au transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca, intre 16 si 18 aprilie, la Palatul Parlamentului, organizeaza Digital Innovation Summit Bucharest, care reuneste doua conferinte influente: cea de-a saptea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, informeaza AGERPRES . „Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, relateaza Agerpres. "Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul…

- 80% dintre bebelușii veniți pe lume cu malformații sunt operați in țara noastra, adica același procent de copii care, in urma zece ani, erau transportați pentru intervenții chirurgicale in strainatate, a anunțat ministrul Rafila. Ministrul Sanatații a precizat ca ”se lucreaza la dezvoltarea unor centre…

- ”Am obtinut astazi de la Ministerul Finantelor avizul necesar demararii investitiei la stadionul Dan Paltinisanu, document obligatoriu pentru construirea noii arene a Timisoarei. Urmeaza noi pasi care sa ne apropie de ceea ce ne dorim cu totii, dar este foarte important de precizat ca nu putem realiza…

- Cele mai mari aeroporturi din tara vor finaliza investitii de aproape 670 milioane euro in acest an care au vizat modernizarea si extinderea terminalelor, potrivit zf.ro. Printre acestea se numara aeroporturile din Iasi, Cluj, Timisoara, Sibiu si Craiova. Un plan de investitii exista si la aeroportul…

- ” Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in cadrul sedintei din data de 22 ianuarie 2024, Consiliul de Administratie al societatii, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, a hotarat prelungirea duratei mandatului acordat lui Alexandru-Aurelian Chirita…