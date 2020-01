O femeie din Arges, de 42 de ani, a nascut de 20 de ori. Ea este mama cu cei mai mulți copii din Romania. Primul copil a fost adus pe lume pe cand avea 19 ani și de atunci a nascut aproape in fiecare an, potrivit digi24.ro. Familia Vacaru, din comuna Stoenesti, satul Cotenesti, este cea mai numeroasa din Romania. In ultimele doua decenii, Georgiana a fost insarcinata aproape in fiecare an. Toti cei 20 de copii sunt sanatosi. Cel mai mare copil al Georgianei Vacaru este un fiu 23 de ani, iar cea mai mica este fiica pe care a nascut-o in primele zile ale anului 2020. Fiul de 23 de ani și-a intemeiat…