- Adrian Șut, mijlocașul de la FCSB, a debutat pentru național Romaniei in meciul amical cu Irlanda de Nord, scor 1-1. Șut a intrat in minutul 75, in locul lui Razvan Marin. A doua zi, a primit un mesaj special de la soția lui, Bianca. +1 FOTO „Felicitari, iubirea mea! Orice scop poate fi atins cu perseverenta…

- Romania a primit castig de cauza la acuzatiile adresate de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources, reclamantii urmand sa ii ramburseze si cheltuielile de judecata aferente, a anuntat Ministerul Finantelor.

- Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania dupa victoria de la TAS. Pe aeroport, la 3 dimineața, ea a fost intrebata despre Serena Williams, care a ironizat-o in momentul in care a primit suspendare de 4 ani. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a scazut pedeapsa la 9 luni, iar Simona poate reveni imediat…

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița cu Romania Șase ore a durat alarma de atac aerian. Au fost vizate porturile Ismail și Reni, a scris presa ucraineana. Locuitorii din Tulcea au primit in noaptea de vineri spre sambata mesaj RO-Alert in care erau anunțați…

- Kosovo vrea revansa in fata Romaniei, in Liga Natiunilor. Presedintele Federatiei din Kosovo a facut un anunt triumfator, dupa tragerea la sorti a grupelor, marturisind ca isi doreste ca primul meci sa fie la Bucuresti. Romania si Kosovo se vor duela din nou, de data aceasta in grupa Ligii Natiunilor,…

- Un eveniment rutier grav a avut loc recent pe una dintre autostrazile din Romania, unde un șofer a fost prins de radar conducand cu o viteza uluitoare de 230 km/h. Ca urmare a acestui comportament periculos, șoferul, un cetațean roman, și-a vazut permisul de conducere suspendat și a fost sancționat…