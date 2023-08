Stiri pe aceeasi tema

- Peggy Jones, o femeie in varsta de 64 de ani din statul american Texas, a trecut printr-o experiența „extrem de traumatizanta”, dupa ce a fost atacata luna trecuta de un șoim și de un șarpe, in același timp. Pasarea, care mananca șerpi, a scapat șarpele pe ea, in mod accidental, potrivit BBC.Femeia…

- Cabana Caraiman s-a redeschis pentru iubitorii de munte. Construita in anul 1937, in partea estica a platoului Bucegilor, cabana a fost renovata recent. Cabana Caraiman a fost mai mulți ani in proprietatea unui cetațean britanic, care o folosea de cateva ori pe an, drept casa de vacanța. Apoi a fost…

- O femeie de 59 de ani, din Santana, județul Arad, a fost injunghiata in timp ce se afla in casa. Victima a ajuns la spital cu multiple plagi la nivelul corpului și al capului. Ulterior, agresorul s-a sinucis.

- Astazi, 08 iunie a.c., in jurul orei 05.00, polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 35 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 04.47, in timp ce iși desfașura activitatea in incinta unui local, ar fi fost amenințata cu un cuțit de catre o persoana…

- O femeie, medic rezident la Suceava, a fost atacat, vineri, cu un cutit de sotul cu care este in divort. Atacul a avut loc in prezenta celor doi copii minori ai cuplului. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, relateaza News.ro.