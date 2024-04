Femeie din Gorj, condamnată după ce a încercat să ofere șpagă 20 de euro polițiștilor O tanara din Motru, județul Gorj, a fost condamnata la inchisoare cu suspendare și prestarea de munca in folosul comunitații dupa ce a incercat sa ofere 20 de euro șpaga unui polițist de la Rutiera. Incidentul s-a petrecut pe data de 11 decembrie 2023, dar abia acum s-a aflat totul. Femeia, care lucreaza in Germania, se intorcea acasa pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Pe drum, a fost oprita de polițiștii din cadrul Brigazii Rutiere pentru un control de rutina, in urma caruia au fost constate defecțiuni la autoturismul BMW pe care il conducea, potrivit gorjonline.ro . Citește și:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Motru, care lucra in Germania și a venit acasa pentru a-și petrece vacanța cu familia, a incercat sa mituiasca un polițist rutier cu 20 de euro, la sfarșitul anului trecut. Gestul i-a adus o condamnare de 1 an și patru luni inchisoare cu suspendare și 60 de zile de munca in folosul comunitații,…

- Un cuplu de germani in vacanța a suferit un accident grav in Olanda, in apropiere de Veldhoven, cand camionul condus de un roman a lovit mașina lor din spate, intr-un ambuteiaj. Autoturismul s-a rasturnat și cei doi au fost grav raniți. Șoferul de TIR a fost condamnat joi in doar 20 de minute, acesta…

- Medicul Lucian Duța, fost șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), condamnat la 6 ani de pușcarie pentru o șpaga de 6,3 milioane de euro, ramane dupa gratii la „regim inchis”, dupa ce judecatorii au constatat ca n-a depus „suficiente eforturi pentru a dovedi ca este compatibil cu un regim…

- Intr-o operațiune de amploare desfașurata astazi, 11 martie 2024, de catre procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau și ofițerii de poliție judiciara din cadrul D.G.A. (Serviciul Operații și Serviciul Județean Anticorupție Buzau), asistenta medicala S.M., in funcție…

- Poliția a inconjurat un spital din Germania dupa ce o femeie s-a baricadat intr-o camera. Polițiștii au fost chemați la spitalul Luisenhospital din Aachen in urma unor informații privind o posibila situație de "ostatici". Poliția din oraș a declarat acum ca o femeie in varsta de 65 de ani "s-a baricadat"…

- Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins…

- Vameșii de pe aeroportul din Munchen au confiscat aproape 455.000 de euro in numerar, cu care un pensionar de 66 de ani din Ucraina a incercat sa intre in Germania, a anunțat, vineri, 26 ianuarie, Direcția Principala a Vamilor din Munchen, informeaza Ukrainska Pravda.Incidentul a avut loc pe 19 noiembrie…

- O femeie din municipiul Motru a fost condamnata de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de aproape șapte ani de inchisoare pentru ca și-a injunghiat soțul, descris de instanța drept un „calau domestic“, care a decedat ulterior in Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu.