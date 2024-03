Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Timisoara a fost lovita in plin si plimbata pe capota mașinii de o cursanta a unei scoli de soferi, in timp ce instructorul nu era in mașina. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut pe data de 15 ianuarie, iar imaginile cu un puternic impact emotional au aparut acum in spatiul public.Camera…

- O femeie de 39 de ani si-a lasat copilul de 9 ani in incinta Spitalului de Pediatrie din Galati si a plecat, tatal minorului anuntand politia. ”La data de 17 februarie, la ora 16,10, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Galati au fost sesizati, prin apel SNUAU 112, de catre un barbat, din municipiul…

- Politistii sibieni cauta o femeie in varsta de 38 de ani care a plecat de la domiciliu fara a mai reveni, a anuntat marti seara IPJ Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 30 ianuarie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, la data de 29 ianuarie a.c., in…

- O femeie a incercat sa se sinucida, dand foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Femeia, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital, scrie News.ro. Incidentul a avut loc in noaptea de marti spre…

- O femeie din Topoloveni, judetul Arges, a incercat sa se sinucida. Ea a dat foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau, in varsta de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Mama, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital. Incidentul a avut…

- O femeie dintr-o localitate argeșeana a incercat sa se sinucida, dand foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau, in varsta de opt ani.Incidentul a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, intr-un bloc de locuinte din Topoloveni, fiind anuntat la numarul unic pentru apeluri de urgenta…

- O soferita in varsta de 40 de ani a pierdut controlul mașinii pe Drumul Județean 109L din județul Satu Mare, in zona localitații Babești, și a ajuns cu automobilul in șanțul cu apa de pe marginea drumului. Femeia, mama acesteia si copilul de 13 ani au murit inecati. Fiica soferitei, in varsta de 17…

- Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 7, in localitatea Boita, potrivit IPJ Sibiu. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, un ansamblu tir condus dinspre Ramnicu Valcea spre Sibiu de catre un barbat in varsta de 31 de ani, din judetul…