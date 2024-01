Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Ucraina a fost prins pe aeroportul din Munchen, Germania, cu 455.000 de euro cash, in valiza. Barbatul declarase la vama ca are 300 euro asupra lui. Barbatul de 66 de ani din Ucraina a fost prins, la intrarea in Germania, pe aeroportul din Munchen, cu valiza plina cu bani, aproximativ…

- ncidentul a avut loc pe 19 noiembrie 2023, insa autoritatile vamale germane au transmis abia acum detalii despre acest caz.Potrivit vamesilor, in timpul procedurii de verificare, pensionarul a declarat ca are asupra sa circa 300.000 de euro cash, iar acest lucru a fost confirmat in urma verificarii…

- Vameșii de pe aeroportul din Munchen au confiscat aproape 455.000 de euro in numerar, cu care un pensionar de 66 de ani din Ucraina a incercat sa intre in Germania, a anunțat, vineri, 26 ianuarie, Direcția Principala a Vamilor din Munchen, informeaza Ukrainska Pravda.Incidentul a avut loc pe 19 noiembrie…

- Actorul hollywoodian a fost oprit la vama pe aeroportul din Munchen. Polițiștii de frontiera au fost interesați de ceasul scump al artistului in virsta de 76 de ani. In canalele Telegram a fost publicata o fotografie din camera de inspecție, unde se afla Schwarzenegger. Se pare ca forțele de ordine…

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- Situație revoltatoare in Germania, acolo unde șoferul unui SUV care a lovit un tanar pe autostrada a plecat mai departe fara scrupule. Poliția din Dusseldorf il cauta acum pe șoferul SUV-ului Range Rover. Incidentul a avut loc duminica seara, atunci cand un șofer de 26 de ani conducea un VW Golf in…

- Primarul Catalin Cherecheș a fost prins, marți seara, de polițiștii din Germania, dupa patru zile de cand a fugit din țara. Acum, edilul așteapta extradarea in arest. Potrivit surselor Digi24, autoritațile germane vor sa tranșeze rapid cazul, iar judecatorii au cerut acte de la autoritațile din Romania.…