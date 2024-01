Un pensionar „amărât” avea jumătate de milion de euro în valiză, pe aeroport Un pensionar din Ucraina a fost prins pe aeroportul din Munchen, Germania, cu 455.000 de euro cash, in valiza. Barbatul declarase la vama ca are 300 euro asupra lui. Barbatul de 66 de ani din Ucraina a fost prins, la intrarea in Germania, pe aeroportul din Munchen, cu valiza plina cu bani, aproximativ jumatate de […] The post Un pensionar „amarat” avea jumatate de milion de euro in valiza, pe aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

