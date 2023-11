Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prelucrarea a 11 procese verbale din 305, favoritul pentru funcția de primar al capitalei este candidatul MAN, Ion Ceban care la aceasta ora acumuleaza 55,16% din voturile alegatorilor. Pe locul doi este candidatul PAS, Lilian Carp, cu 23,94% iar pe locul trei candidatul PSRM, Adrian Albu, cu 5,29%

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a lansat, joi, o noua tirada la adresa guvernului din Republica Moldova și a președintei Maia Sandu, pe care o acuza de rusofobie și indeplinirea unor directive externe, relateaza Deschide.md.„Maia Sandu este rușinea țarii și un pericol…

- Procurorul general demis, Alexandr Stoianoglo, merge in judecata și cere anularea decretului șefei statului, Maia Sandu, prin care a fost demis. „Noi analizam și posibilitatea de a ataca decizia la Curtea Constituționala, dar o sa vedem, vom gasit o soluție și in acest sens”, a declarat acesta in cadrul…

- Kremlinul amenința Republica Moldova : ‘Vor trebui sa ințeleaga costul acestei greșeli!’ Autoritațile moldovenești vad in valorile europene negarea a tot ceea ce este rusesc – aceasta este o iluzie profunda, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Anterior,…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut astazi o intalnire cu agricultorii din țara. Fostul deputat, fondatorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, s-a aratat infignat ca nu a fost chemat la ședința. „La aceasta intalnire cumva toate asociațiile au fost neglijate, nu vorbesc doar de Forța Fermierilor.…

- Moscova reacționeaza la decizia autoritaților de la Chișinau e a-l expulza pe șeful „Sputnik Moldova”, Vitalii Denisov, din R. Moldova. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat decizia drept o „atitudine inadecvata” a autoritaților de la Chișinau fața de procesele…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), astazi, in cadrul unei conferințe de presa, și-a prezentat oficial candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinau – fostul ministru Anatol Usatii, vicepreședinte al formațiunii. Ion Chicu, președintele PDCM, a spus ca „pe 5 noiembrie putem…

- Copiii, care impreuna cu șefa statului, Maia Sandu, felicita Ucraina cu Ziua Independenței, țin in maini drapelul țarii vecine avand culorile afișate greșit. Acestea sunt amplasate in ordinea galben, apoi albastru.