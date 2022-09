În plină criză energetică, refuzăm variante. Panourile fotovoltaice sunt greu de pus în funcțiune Criza energetica de la nivel internațional este greu de gestionat, insa nici nu se cauta soluții alternative sau cel puțin nu vedem masuri clare la nivel național prin care panourile fotovoltaice sa poate fi instalate și puse in funcțiune mai ușor. Numarul celor interesați sa instaleze panouri fotovoltaice a crescut simțitor, insa procedurile de finanțare, instalare și punere in funcțiune au ramas la fel ca in urma cu 5 ani. Deși avem alocate fonduri europene pentru dezvoltarea acestei ramuri, de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu vin soluții de eficientizarea a procedurilor. Ce știm,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

