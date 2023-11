Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria a dispus in regim de urgența o comisie de control care sa verifice tot istoricul jandarmeriței prinse cu droguri. Tanara in uniforma are parte de consiliere psihologica și s-a ales cu dosar penal.Andreea Catalina Bumbac a fost prinsa de polițiști cu mai multe pliculețe cu substanțe interzise…

- Ieri, 30 octombrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au…

- Scene ireale pe Aeroportul Henri Coanda, unde o romanca a fost prinsa cu cocaina de 80.000 de euro! Femeia a reușit sa pacaleasca autoritațile din Londra!Politistii de frontiera din cadrul PPF Aeroport Henri Coanda au depistat asupra unei romance care se afla in zona de tranzit a aeroportului, cantitatea…

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata din Timișoara in cazul unei rețele specializate pe traficul de droguri. Oamenii legii au descins in 9 locații din Timiș, Cluj și Mehedinți de unde au ridicat peste un kilogram de cocaina, peste un kilogram de 3CMC, dar și canabis, ecstasy și LSD. Unul dintre…

- Politistii si procurorii au facut perchezitii in judetele Timis, Mehedinti si Cluj, intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri.„La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Politistii vor fi testati pentru consumul de droguri, atat la admitere, cat si anual, in perioada carierei, conform declaratiei lui Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI. „Instituim obligativitatea testului antidrog in cadrul examenului medical pentru admiterea MAI, precum și anual, in timpul carierei.…

- In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta…